МИД Армении: Азербайджан использует пленников как политических заложников и рычаг для решения других проблем

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление о возбуждении Азербайджаном уголовного преследования в отношении армянских военнопленных. «Арменпресс» представляет заявление, распространенное МИД Армении.

«25 мая Министерство иностранных дел Республики Армения решительно осудило преследование официальным Баку Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна, захваченных Азербайджаном во время недавней агрессии против Арцаха. Продолжая нарушать нормы гуманитарного права, в частности, Конвенцию об обращении с военнопленными, в которой четко указано, что военнопленные освобождаются и возвращаются сразу после прекращения боевых действий, Азербайджан начинает сфабрикованное уголовное преследование против 14 взятых в плен армянских военнослужащих, что нарушает также положения, зафиксированные в трехстороннем заявлении от 9 ноября.

Уголовные дела против 16 армянских военнослужащих, а также пытки и психологическое преследование и других армянских военнопленных и захваченных мирных жителей являются прецедентом опасного нарушения международного права. Понятно, что Азербайджан использует пленных как политических заложников для решения других вопросов.

Официальный Баку также открыто игнорирует соответствующие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о предоставлении информации об армянских военнослужащих и гражданских лицах, захваченных Азербайджаном.

Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает скрывать истинное количество пленных, отрицая захват десятков армянских военнослужащих и гражданских лиц. Более того, Азербайджан отрицает захват даже тех, чье пленение имеет явные доказательства, как в виде видеоматериалов, так и в виде свидетельских показаний возвращенных заключенных, что вызывает подозрения и по ряду других серьезных преступлений.

Армянские военнопленные и гражданские лица, находящиеся в плену в Азербайджане, должны быть освобождены и, как можно скорее возвращены без каких-либо предварительных условий».