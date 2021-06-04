Аппарат президента направил около 28 млн драмов на нужды 73 перемещенных в Армению арцахских семей

Аппарат президента на проживание и пропитание 73 семей, временно перемещенных в Армению в результате войны 2020 года, направил 28 млн 700 000 драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении, на предварительном обсуждении годового отчета “Об исполнении государственного бюджета Армении на 2020 год” сказал руководитель Аппарата президента Армении Эмиль Тарасян.

“Содействие, оказываемое администрацией президента в связи с возникшими в отчетный период проблемами, связанными с эпидемией COVID-19, а также с военной агрессией Азербайджана в отношении Республики Арцах, в основном было направлено на решение социальных проблем.

Нуждающимся семьям было оказано содействие в виде обеспечения питания, компьютерной техники для дистанционного образования детей семей, проживающих в приграничных районах, в домиках в Гюмри, многодетных семей Еревана и областей.

Оказана помощь семьям погибших в Арцахе военнослужащих и семьям, эвакуированным из Арцаха, временно нашедшим приют в Армении. В 2020 году Аппарат президента выделил 28 млн 700 000 драмов для организации проживания и пропитания около 290 членов 73 семей, перемещенных из Арцаха в Армению”, - сказал руководитель Аппарата президента.