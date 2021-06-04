По состоянию на 11:00 2 июня в Армении подтверждено 72 новых случаев COVID-19, 246 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 569 тестов. Всего проведено 1 096 581 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 223 050 случаев COVID-19, 214 059 из которых вылечились, есть 4 452 летальных исхода. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 451 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 088.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.