Китай, Афганистан и Пакистан ожидают и приветствуют возвращение движения "Талибан" (запрещено в РФ) в политическое русло Афганистана. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

Четвертый раунд трехсторонних консультаций министра иностранных дел Китая Ван И с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром и главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши состоялись в четверг в формате видеоконференции. Текст совместного заявления опубликован в пятницу на сайте МИД КНР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Три стороны считают необходимым соблюдать резолюцию 2513 Совета Безопасности ООН, ждут с нетерпением и приветствуют возвращение "Талибана" в политическое русло Афганистана", - сказано в заявлении. "Стороны вновь заявили, что не поддерживают создание какого-либо правительства в Афганистане путем военной силы, выступают с поддержкой того, чтобы Афганистан стал независимым, суверенным государством", - указывается в документе.

Как отмечается в заявлении, "стороны подчеркнули, что внутренний конфликт в Афганистане должен быть урегулирован мирным путем, и призвали все стороны как можно скорее объявить о полном прекращении огня и положить конец бессмысленному насилию и создать необходимые условия для переговоров между афганским правительством и движением "Талибан".