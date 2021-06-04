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В связи с мероприятиями церемонии “Последнего звонка” ДПС осуществляет усиленную службу

В связи с мероприятиями церемонии “Последнего звонка” ДПС осуществляет усиленную службу

В связи с мероприятиями церемонии “Последнего звонка” Дорожная полиция осуществляет усиленную службу. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“По положению на 10:00 на охраняемую территорию Дорожной полиции перевезено 8 транспортных средств, за рулем 4 были несовершеннолетние.

Еще раз призываем воздерживаться от предоставления автомобилей несовершеннолетним. Призываем соблюдать правила дорожного движения”, - говорится в сообщении полиции.


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