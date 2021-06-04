Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания

В Национальном Собрании Армении продолжаются работы внеочередного заседания, созванного 3 июня по инициативе правительства. Как передает «Арменпресс», Парламент во втором чтении обсудит обсужденные в предыдущий день в первом чтении и принятые проекты законов.

Депутаты рассмотрят пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном регулировании обеспечения технической безопасности” и прилагаемых к нему законопроектов, согласно которым фейерверки с применением петард определенного класса будут разрешены только в праздничные дни или с разрешения правительства.

Парламент во втором чтении обсудит также пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О программе приватизации госимущества на 2017-2020 годы”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека” и ряд других законодательных инициатив.