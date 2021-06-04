Ваграм Думанян направил выпускникам послание

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян направил выпускникам поздравительное послание. «Арменпресс» представляет послание министра образования и науки.

«Уважаемые выпускники!

От всего сердца поздравляю Вас с окончанием школы. Этот решающий этап вашей жизни позволяет Вам выбрать последующий путь, решающим и поворотный. На этом решающем жизненном перекрестке правительство Республики Армения поддерживает и помогает Вам в вопросах профессиональной ориентации, а также в получении качественного образования, самореализации и развитии личных способностей.

На этом новом пути приобретения опыта и знаний я, не только в качестве исполняющего обязанности министра образования и науки, но и в качестве педагога, прошедшего большой путь в области образования и науки, хочу пожелать Вам воли и настойчивости. Любите свою профессию, будь то специальность врача или учителя, спасателя или хореографа, будьте профессионалами своего дела, невзирая на все трудности. Вы уже доказали, что вместе мы можем отвечать на вызовы времени, перед лицом эпидемий и войн, преодолевая и обеспечивая непрерывность образования. Пусть Ваша настойчивость и единство приносят Вам только победы».