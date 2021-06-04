Рафаэль Надаль в третьем круге «Ролан Гарроса»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 3-й круг Открытого чемпионата Франции.

Как сообщает «Арменпресс», во втором туре второго турнира года “Большого шлема», мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, соперником Надаля был Ришар Гаске из Франции. В матче, который длился 2 часа 16 минут, Надаль выиграл после трех сетов, со счетом - 6:0, 7:5, 6:2.

Начало Открытому чемпионату Франции на грунтовом покрытии было дано в 1891 году. В этом году турнир проводится в 125-й раз. Призовой фонд юбилейного турнира составляет 34 миллиона евро. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде - испанец Рафаэль Надаль, завоевавший на Открытом чемпионате Франции 13-ю рекордную победу. Действующий чемпион по женской борьбе - Ига Свётек. «Ролан Гаррос» завершится 13 июня.