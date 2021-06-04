Вараздат Ароян не будет участвовать и в матче против сборной Швеции

Тренировку перед товарищеским матчем по футболу Швеция-Армения сборная Армении провела на Олимпийском стадионе Стокгольма.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Защитник национальной команды Вараздат Ароян тренировался по индивидуальному режиму. Скорее всего, в матче со шведской командой Ароян не примет участия.

1 июня сборная Армении по футболу провела товарищеский матч с вице-чемпионом мира Хорватией. Матч завершился вничью, со счетом - 1:1. В сборной Хорватии отличился Иван Перишич, в сборной Армении Вбеймар Ангуло. В следующем товарищеском матче команда, руководимая Капаросом, встретится со Швецией. Матч состоится 5 июня, начнется в 22:45 по ереванскому времени.