Резолюция о возврате армянских пленных - один из приоритетов Демократической партии Калифорнии

Усилиями члена Центрального комитета Демократической партии Калифорнии Элен Асатрян, резолюция, призывающая Конгресс США и администрацию Байдена ради возвращения армянских пленных ввести санкции против Азербайджана и Турции, станет одним из 13 приоритетов партии на предстоящий год. «Арменпресс» о развитии событий, ожидаемых после принятия резолюции на съезде партии, беседовал с автором резолюции Элен Асатрян, находящейся в эти дни в Армении.

«Это не только резолюция съезда, но и часть приоритетов партии. Было внесено 159 резолюций, из которых только 13 могли быть приняты во время съезда. Это означает, что вопрос Армении и Арцаха будет среди приоритетных вопросов, обсуждаемых всеми органами Демократической партии Калифорнии в этом году, возвращение пленных, введение санкций против Турции и Азербайджана», - сказала Элен Асатрян.

Резолюция осуждает Турцию и Азербайджан за их военные преступления, совершенные во время 44-дневной войны против Арцаха, начавшейся 27 сентября. Принятая резолюция также призывает Пенсионный офис государственных работников Калифорнии и Пенсионный офис учителей штата снять все пенсионные средства государственных работников из инвестиционного инструментария, выпущенного Турцией и Азербайджаном, и до тех пор, пока Турция не признает Геноцид армян и пока арцахцам не будет предоставлена возможность свободного самоопределения на своей исторической земле.

Демократическая партия Калифорнии считается крупнейшим и самым влиятельным партийным органом в Соединенных Штатах. В нем более 10 миллионов демократов, а Калифорния - один из самых могущественных штатов. Резолюция с изложенными требованиями была направлена в администрацию Байдена, в Госдепартамент и в Конгресс. Элен Асатрян отметила, что администрация Байдена довольно демократична, «резолюция, призыв такого органа» определенно возымеет вес.

«Это не было темой одного дня, но и положения этой резолюции будут обсуждаться в течение всего года. Это должно обсуждаться на всех встречах как один из приоритетов», - сказала инициатор.

Это не единственная проармянская и мощная инициатива Элен Асатрян, активную деятельность в США она начала в 16 лет, выступала с различными инициативами. Она была директором Армянского национального комитета Глендейла. Элен Асатрян инициировала закон, согласно которому в Глендейле в течение года наняли на работу 15 армянских полицейских «Закон требует, чтобы офицер полиции мог говорить по-армянски, так как в городе есть население, которое не говорит по-английски», - сказала она, добавив, что теперь армяне занимают различные высокие должности не только в полиции, но и в муниципалитете.

В 2013 году она была директором Офиса Армянского национального комитета Западного региона. В 2014 году благодаря усилиям Элен Асатрян стало возможным начать преподавание предмета Геноцид армян в 10 и 11 классах школ Калифорнии. «В 2012 году мы создали программу «Армянское голосование», целью которой было убедиться, что армянская община участвует в выборах. За этот период, за 2 года, было зарегистрировано, что 50 000 армян впервые приняли участие в выборах. Таким образом, возможно создать политическую власть для своего сообщества», - сказала она.

Во время войны и армяне, связанные с различными организациями, и Элен Асатрян использовали свои связи с органами США. Она выступил с инициативой, направленной на объединение организаций, занимающихся армянскими проблемами, и отдельных лиц за одним столом для правильного сбора информации и совместной работы. После войны эта работа стала сложнее. Ей удавалось получать точную информацию из Армении, чтобы лучше оценивать потребности. Она в Армении с частным визитом, но уже встречалась и с представителями НПО, и с представителями различных правительственных учреждений, чтобы понять потребности. Таким образом, для разрешения этих вопросов, она попытается наладить сотрудничество с организациями в США.

Говоря об армянской общине, Элен Асатрян сказала, что после войны община была сломлена, но она всегда готова помочь. Элен Асатрян убеждена, что сотрудничество между диаспорой и Арменией должно продолжаться. «Война показала, что люди, которые являются профессионалами, независимо от того, в какой области, могут в Армении сыграть свою роль», - сказала она.

Беседовала Анна Григорян