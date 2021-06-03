Всемирный почтовый союз решил не регистрировать ксенофобские марки Азербайджана

Всемирный почтовый союз (ВПС) решил не регистрировать в своей базе данных почтовые марки «Азербайджан 2020», выпущенные Азербайджаном, поскольку эти марки противоречат соответствующим положениям Конвенции и Кодексу поведения ВПС. Как сообщает Арменпресс, Союз обратился к Азербайджану с просьбой пересмотреть выпуск этих марок.

После развязанной военной агрессии против Арцаха 2020 г. министерство транспорта, коммуникаций и высоких технологий Азербайджана выпустило арменофобские марки. Министерство иностранных дел и министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения направили в ВПС письма, в которых говорилось о явной ненависти и ксенофобии по отношению к армянам на отмеченных почтовых марках. Дирекция ВПС уведомила армянскую сторону о вышеупомянутом решении.