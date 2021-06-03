Беларусь вводит ответные санкции против США

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз перечислил ответные санкции Белоруссии к США после введения американских ограничений к нефтехимическому сектору республики.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в МИД страны был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии. Ему было объявлено об ответных мерах, сообщил Глаз.

В состав санкций Белоруссии к США входят сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе.

Кроме того, было отозвано решение о работе в республике Агентства США по международному развитию.

Глаз отметил, что санкции призваны послать четкий сигнал США "о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью".

При этом в МИД республики выразили готовность продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в республике делают все возможное, чтобы деструктивные меры не сказались на гражданах.

"Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам. Хотя американская сторона, прогнозируемо, продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа и умных бомбах, ой, простите, точнее – точечных санкциях. На деле эта поддержка выражается именно таким образом", – отметил Глаз, его комментарий приводится на сайте МИД республики.

Пресс-секретарь также привел положения Будапештского меморандума от 1994 года, подписанного США, и предписывающего "воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету".

США с 3 июня возобновили санкции против белорусских предприятий из-за ситуации с правами человека в республике. Ограничения применены к девяти ранее включенным в санкционный список компаниям нефтехимического сектора, в том числе к "Белнефтехиму".