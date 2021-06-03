Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным

Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за "боязни перед российским лидером Владимиром Путиным". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в интервью журналу Loyal украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

По мнению дипломата, присоединение к Североатлантическому альянсу единственная возможность обеспечить безопасность страны..

"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина", — сказал он.

Мельник заявил, что эта проблема "притянута за уши", и вступление Киева в НАТО и Евросоюз в интересах Германии. Свою позицию он попытался обосновать тем, что Украина якобы является "неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей".

"Мы бы хотели чувствовать гораздо больше мужества и поддержки со стороны Берлина", — продолжил посол.

Мельник напомнил об обещании НАТО принять Киев в свои ряды на саммите организации в Бухаресте в 2008 году. При этом он добавил, что не знает о причинах "сдержанной" позиции альянса в вопросе вступления Киева.

"Это было бы также четким сигналом Москве", — заключил он.