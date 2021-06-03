Встреча Путина и Байдена отвечает интересам НАТО: Столтенберг

Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина после саммита НАТО в Брюсселе отвечает интересам альянса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Я с нетерпением жду в Брюсселе президента Байдена, я абсолютно уверен, что мы обсудим, в том числе, наши отношения с Россией… Я приветствую, что Байден после встречи с лидерами НАТО проведет встречу с президентом Путиным. Встреча между двумя президентами соответствует двойственному подходу НАТО к России, нам необходимо сдерживание и оборона, но также и диалог", - сказал он.

По словам Столтенеберга, страны НАТО "должны стремиться к лучшим отношениям с Россией, Россия – наш сосед, мы должны снизить напряженность. Но даже если мы не верим, что такие отношения возможны в ближайшем будущем, мы должны говорить с Россией даже в непростой ситуации, обсуждать вопросы транспарентности, сокращения рисков".

"Сейчас наши отношения, наверное, самые сложные со времен "холодной войны", мы должны предотвращать возможные инциденты, нам нужны контакты, нужна предсказуемость, и встреча Байдена с Путиным – это часть нашего диалога с Россией", - заключил генсек Североатлантического альянса.

Генсек НАТО выразил надежду, что президенты США Джо Байден и России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи обсудят вопросы контроля над вооружениями.

"Важная тема – это контроль вооружений. Я рад тому, что президенты Байден и Путин договорились продлить СНВ, это единственное крупное соглашение о вооружениях, которое по-прежнему существует. Но нам нужно идти дальше, включать большее число, больший диапазон систем вооружения в режимы контроля. Я надеюсь, что они обсудят вопрос контроля над вооружениями в ходе предстоящей встречи", - сказал он по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Столтенберг добавил, что приветствует "тот факт, что сначала состоится встреча Байдена с лидерами НАТО, а затем он встретится с Путиным".

"Надеюсь, что мы до этой встречи обсудим вопрос контроля над вооружениями", - заключил он.

Также Йенс Столтенберг рассказал, что лидеры НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе будут обсуждать действия России "на Украине и у ее границ".

"Я уверен, что на нашем саммите лидеры будут обсуждать эти возмутительные действия Белоруссии (в связи с вынужденной посадкой самолета Rayanair в Минске), а также продолжающуюся модель действий России, включая ее продолжающееся значительное военное присутствие на Украине и у ее границ. Уровень присутствия российских военных и оружия в регионе остается высоким. НАТО продолжает очень внимательно следить за ситуацией", - сказал он.