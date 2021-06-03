Межведомственная комиссия разработала проект концепции реформ в ВС Армении 

В административном комплексе министерства обороны Армении 3 июня состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по разработке концепции реформ в ВС Армении и плана-графика обеспечения ее реализации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, участникам заседания межведомственной комиссии были представлены проект концепции реформ, документы, разработанные экспертными группами по развитию отдельных сфер.

Подводя итоги проделанной работы, и.о. министра обороны Вагаршак Арутюнян обозначил приоритетные направления развития Вооруженных сил и обозначил ориентиры для организации дальнейшей работы.