В аэропорту «Ширак» будет плановый ремонт: деятельность аэропорта временно будет временно приостановлена

В гюмрийском аэропорту «Ширак» с 15 июля по 15 сентября будет проводиться плановый ремонт, в частности, будет полностью отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщили Арменпресс в ЗАО «Международные аэропорты Армении», добавив, что в последний раз капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта проводился в 2007 году.

На время строительных работ деятельность аэропорта будет временно приостановлена, о чем, в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO), были заранее уведомлены соответствующие авиационные органы.

«Относительно распространяемой в прессе информации о том, что в гюмрийском аэропорту «Ширак» ведутся строительные работы, чтобы аэропорт можно было использовать и для военных самолетов, хотим отметить, что аэродром аэропорта считается объединенным базовым аэродромом для гражданской авиации Армении, самолетов ВВС министерства обороны Армении и вертолетов», - говорится в сообщении.

Гюмрийский аэропорт «Ширак» работает с 1961 года и является вторым в Республике Армения.