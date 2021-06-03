В аэропорту «Ширак» будет плановый ремонт: деятельность аэропорта временно будет временно приостановлена
В гюмрийском аэропорту «Ширак» с 15 июля по 15 сентября будет проводиться плановый ремонт, в частности, будет полностью отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщили Арменпресс в ЗАО «Международные аэропорты Армении», добавив, что в последний раз капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта проводился в 2007 году.
На время строительных работ деятельность аэропорта будет временно приостановлена, о чем, в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO), были заранее уведомлены соответствующие авиационные органы.
«Относительно распространяемой в прессе информации о том, что в гюмрийском аэропорту «Ширак» ведутся строительные работы, чтобы аэропорт можно было использовать и для военных самолетов, хотим отметить, что аэродром аэропорта считается объединенным базовым аэродромом для гражданской авиации Армении, самолетов ВВС министерства обороны Армении и вертолетов», - говорится в сообщении.
Гюмрийский аэропорт «Ширак» работает с 1961 года и является вторым в Республике Армения.
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