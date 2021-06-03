Работа для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводится ежедневно: Захарова

Работа для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводится ежедневно. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью МИЦ "Известия".

"Проходят консультации, переговоры с министрами иностранных дел. С министерствами иностранных дел и по линии посольств мы взаимодействуем буквально каждый день. Сообщения о телефонных разговорах глав внешнеполитических ведомств, как по линии Россия-Азербайджан, так и по линии Армении публикуются регулярно... колоссальные усилия инвестированы нашей страной в урегулирование этой ситуации, как в горячей фазе..., так и в постострой фазе конфликта", - сказала Захарова.

Она добавила, что речь идет не только о политических усилиях, но и о дипломатических, а также - личных усилий руководства страны. "И, безусловно, о роли наших миротворцев, которые каждый день вкладывают силы, душу и умения, профессионализм, навыки в то, чтобы ситуация... выправлялась. И чтобы уже политики, дипломаты, общественные деятели могли выполнять свои функции. Поэтому роль российских миротворцев в данном случае невозможно переоценить", - заключила представитель МИД.