EС внес изменения в список стран для открытия границ

Совет Евросоюза скорректировал список третьих стран, с которыми государствам союза можно открыть внешние границы в связи с улучшением ситуации по распространению COVID-19, в него внесли Японию, следует из обнародованного заявления Совета.

По данным РИА Новости, Россию и США пока в этот список не добавляют. К настоящему моменту в документе присутствуют Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

"ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию", – подчеркивается в заявлении Совета ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В мае ЕС представил решение об изменении критериев отмены ограничений на поездки из третьих стран, существенно их ослабив. Теперь в Евросоюзе составляют список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть границы. Оказаться в этом списке можно, если количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не превышает 75. Также при составлении списка примут во внимание процесс вакцинации населения в стране.

Ранее в эфире радио Sputnik представители АТОР оценили емкость российских курортов.