Air France запустит летнюю программу из России во Францию

Авиакомпания Air France запускает летную программу на июнь-октябрь из России во Францию из-за увеличения числа рейсов, сообщает генконсульство Франции в Москве.

"Air France запускает летную программу Air France (Москва-Шарль-де-Голль и Санкт-Петербург-Шарль-де-Голль) на июнь-октябрь 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с постепенным увеличением количества рейсов в июне,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным генконсульства, из Москвы в Париж ожидаются два рейса в день, из Санкт-Петербурга в Париж - шесть рейсов в неделю.

В понедельник Air France отменила два рейса из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения от властей РФ на вход в российское воздушное пространство по новому пути - в обход воздушного пространства Белоруссии. Проблемы с полетами Air France возникли на прошлой неделе, 26 и 28 мая рейсы также были отменены.

Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.