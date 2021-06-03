И.о. министра экономики Армении принимает участие в ПМЭФ

И.о. министра экономики Армении Ваан Керобян принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня. В мероприятии принимает участие также заместитель министра экономики Нарек Терян. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства экономики Армении.

Цель форума - провести масштабные дискуссии по вопросам восстановления мировой экономики и торговли, совместными усилиями внести свой вклад в решение этих проблем.

Ваан Керобян 3 июня присутствовал на торжественном открытии форума. В тот же день он принял участие в дискуссии на тему «Венчурная экономика развивающихся стран». По словам и.о. министра экономики Республики Армения, тема венчурного капитала является ключевой для экономики нашей страны, с ее активным привлечением мы сможем стимулировать предпринимательство и инновации, тем самым способствуя быстрому развитию экономики нашей страны.

В рамках форума Ваан Керобян примет участие в ряде дискуссий и встреч, посвященных актуальным экономическим вопросам.

У ПМЭФ насыщенная повестка дня: более 100 дискуссий пройдут по 4 основным направлениям: мировая экономика, национальные пути развития, социальная повестка и технологические вызовы.

Петербургский международный экономический форум в этом году собрал более 2 тысяч иностранных участников. Форум проводится с 1997 года.