ЦБ смог обеспечить устойчивость финансовой системы в шоковой ситуации 2020 года

Финансовая система Армении в 2020 году работала в условиях связанных с войной беспрецедентных потрясений и высокой неопределенности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян на пресс-конференции, посвященной публикации «Отчета о финансовой стабильности».

«Это был очень трудный для финансовой системы год, но в честь системы хочу заявить, что она обеспечила бесперебойную работу финансового посредничества, сохранив при этом свою способность поглощать риски. Т.е. система была капитализированной и осуществимой, и мы также реализовали определенные программы помощи, в результате чего мы нормально прошли 2020 год, хотя тот год был очень и очень сложным», - сказал Галстян.

Председатель Центрального банка отметил, что с марта 2020 года экономика была под негативным влиянием последствий эпидемии и военного положения.

«Эти шоки также стали серьезным вызовом для финансовой системы, в результате чего Центральный банк, по сути, стремился обеспечить финансовое посредничество или стабильность, которая осуществляется посредством непрерывности финансового посредничества», - сказал Галстян.

По словам председателя Центрального банка, посредством обеспечения непрерывности финансового посредничества пытались решить две группы проблем: первая касается увеличения кредитного риска в банках, а вторая - давления ликвидности банков.

«Для решения первой проблемы мы предприняли контрциклические меры по поддержке финансовой системы, а для решения проблем второй группы мы ввели некоторую ликвидность», - заключил Галстян.