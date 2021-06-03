Рубен Рубинян пояснил, почему на бюджетное обсуждение не пришел ни один из заместителей министров ИД

В Национальном собрании расходы Министерства иностранных дел во время обсуждения бюджета представляла начальник финансово-бюджетного управления МИД Армине Галстян. В ходе обсуждения член фракции ППА Микаел Мелкумян поинтересовался, почему ни один из заместителей министра не пришел в Парламент.

«У нас нет заместителей министра?» - как сообщает «Арменпресс», спросил Микаел Мелкумян.

На вопрос ответил депутат от фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян.

«Из МИДа председателю НС по поводу их занятости было направлено письмо, было сказано, что приедет начальник финансового управления, что и было принято», - сказал Рубен Рубинян.