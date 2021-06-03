Основная часть расходов МИД в 2020 году пришлась на организацию дипслужбы Армении за рубежом

В 2020 году МИД Респиблики Армения в рамках начальной программы выделил 15,5 млрд драмов. Планировалось, что эти средства будут использованы для финансирования 6 проектов и 18 мероприятий. Уже скорректированная в течение года программа в рамках полномочий правительства составила 17,1 млрд драмов. Фактическое использование составило 98,5% или 16,85 млрд драмов. Как сообщает «Арменпресс», и. о. министра финансов Армении Атом Джанджугазян сказал об этом в ходе обсуждения бюджета в Национальном собрании.

«Не буду касаться всех событий, но отмечу, что основная часть расходов пришлась на организацию деятельности дипломатической службы Армении в зарубежных странах. Далее следует программа сотрудничества с крупными международными организациями. Я также хотел бы затронуть вопрос, что в бюджете на 2020 год, помимо Министерства иностранных дел, были и другие органы, ответственные за членство. Таким образом, общая годовая скорректированная программа членства в международных организациях составила 3 миллиарда 396 миллионов драмов, фактическое использование которых составило 3 миллиарда 324 миллиона драмов», - сказал Атом Джанджугазян.

Исполняющий обязанности министра финансов отметил, что в целом на выделенные средства МИД удалось организовать выполнение возложенных на него функций.