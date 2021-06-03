Советник Байдена и помощник Меркель обсудили Россию и Украину

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером Россию, Украину и Иран, сообщает Белый дом.

Как отмечается в заявлении Белого дома, Салливан встретился с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хеккером для обсуждения нашего тесного сотрудничества по ряду региональных и глобальных вопросов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7, саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, коллективных усилиях по распределению вакцин от COVID-19, координации в сфере кибербезопасности и реакции на атаки вирусов-вымогателей и внешнеполитических приоритетах, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы", - говорится в заявлении.