На концерте «Музыка Гюрджиева» известные произведения прозвучат в новой аранжировке

Ансамбль «Гюрджиев», художественным руководителем которого является Левон Эскенян, и хор «Дизиви», художественный руководитель - дирижер Марине Алавердян, с концертной программой выступят в Ереване.

Как сообщает «Арменпресс», вечер «Музыка Гюрджиева» состоится 10 июня в концертном зале «Арно Бабаджанян».

Мелодии Гурджиева, основанные на популярной народной музыке разных восточных народов, были переложены для фортепиано его учеником Томасом де Хартманном. Некоторые из этих нот были переработаны для народных инструментов Левоном Ескеняном. На концерте впервые прозвучат новые инструментальные композиции.

В известном ансамбле «Гюрджиев» ведущие армянские музыканты. Он основан в 2008 году Левоном Эскеняном с целью представить великого армянского философа, хореографа-музыканта Г. Я. Гурджиева, также расширить программу за счет музыки Комитаса, армянской, светской, трубадурской, а также современной музыки.

Дебютный альбом «Музыка Гюрджиева», изданный авторитетной компанией ECM Records получил ряд наград, в том числе и в Нидерландах премию Эдисона за лучший альбом. Альбом «Komitas», выпущенный в 2015 году ECM Records, некоторыми ведущими мировыми радиостанциями был назван одним из 10 лучших альбомов.

Ансамбль выступал на самых престижных сценах, на известных фестивалях в 26 странах, в Европе, Австралии, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке.