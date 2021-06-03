В ВОЗ обеспокоены темпами распространения индийского штамма коронавируса

Быстрое распространение новых мутаций коронавируса, в особенности индийского штамма, является причиной для беспокойства даже на фоне наметившейся тенденции снижения количества заражений в последнее время. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я также оптимистичен. Но осторожно оптимистичен, потому что мы видим смешанную картину, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности взять ситуацию с пандемией под контроль к концу года. - Число смертей, заражений и госпитализаций уменьшается. И мы видим с развертыванием вакцинации, что количество смертей, особенно среди пожилых людей, действительно снижается. Но также у нас есть и причины для беспокойства - мутации вируса, особенно то, что мы называем B1617 (индийский штамм - прим. ТАСС), который распространяется гораздо быстрее".

По его словам, для успешной борьбы с пандемией всем людям необходимо проявлять ответственный подход к вакцинации. "Нам нужно быть уверенными и делать прививки. Я сделал прививку неделю назад, когда пришла моя очередь", - отметил глава бюро ВОЗ. По его словам, необходимо продолжать соблюдение масочного режима и широкое информирование населения о защитных мерах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.