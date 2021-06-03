Хотелось бы между нашими странами видеть более глубокое сотрудничество: президент Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Нур-Султане, встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, на встрече присутствовали заместитель премьер-министра Казахстана, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр торговли и интеграции Бахит Султанов и другие официальные лица.

Приветствуя президента Армении, президент Токаев особо отметил, что его визит хотя и рабочий, однако он имеет большое значение, так как станет дополнительным импульсом для сотрудничества между двумя странами. «Армения для нас дружественная страна. Отношения и сотрудничество между нашими странами основаны на давних традициях. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество не стояло бы на месте, поэтому правительства наших стран и соответствующие ведомства работают над достижением этой цели. Мы работаем, сотрудничаем в сильной интеграционной структуре Евразийского экономического союза, мы являемся членом ОДКБ, тесно сотрудничаем в СНГ, ООН, ОБСЕ и в других структурах. Думаю, все это должно иметь положительное продолжение», - сказал он.

Президент Саргсян, выразив признательность за гостеприимство, особо отметил. «Для меня визит в Казахстан - это всегда визит к друзьям. Как Вы отметили, наши народы, а в последние годы и государства связывают глубокие отношения.

Я согласен с тем, что потенциал сотрудничества между нашими странами велик. Хотя наши страны физически далеки друг от друга, но в 21 веке благодаря торговле, новым технологиям, искусственному интеллекту, информационным технологиям, наши страны становятся намного ближе. Конечно, сфера сотрудничества очень широкая - образование, новые технологии, пищевая промышленность ... Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество было намного более глубоким и всесторонним».

Президенты Армении и Казахстана говорили о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ. Президент Армении коснулся проблем и вызовов, которые возникли в Армении и в регионе в послевоенный период.

Президенты Армении и Казахстана продолжили обсуждения в приватной беседе. В центре обсуждения вновь были вопросы, касающиеся двусторонних отношений и региональной ситуации.