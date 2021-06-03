США объявили награду в 7 миллионов долларов за информацию о главаре террористической группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе"* Абу Убайде Юсуф аль-Анаби, сообщил госдепартамент.

Алжирский боевик аль-Анаби, как считают американские власти, возглавил группировку после ликвидации ее первого "эмира" Абдельмалека Друкделя французским спецназом в Мали,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сам аль-Анаби находится в списках санкций США с 2015 года, а с 2016 года он фигурирует и в списках санкций ООН.

Госдеп напоминает, что "Аль-Каида в исламском Магрибе"* взяла ответственность за целый ряд терактов, в том числе за похищение и убийство американцев. Группировка с 2006 года принадлежит к "франшизе" "Аль-Каиды"*, являясь ее филиалом в ряде стран Африки.

Госдеп напоминает, что в рамках программы "Вознаграждение за справедливость" заплатил с 1984 года более 200 миллионов долларов за информацию более чем о 200 людях.