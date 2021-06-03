Из-за полученной травмы первая ракетка мира не продолжит борьбу на «Ролан Гарросе»

Первая ракетка мира Эшли Барти из-за травмы досрочно покинула Открытый чемпионат Франции.

Как передает «Арменпресс», во втором круге проходящего в Париже женского одиночного разряда Эшли Барти встречалась с 45-й ракеткой мира Магдой Линетт. После второго сета Барти отказалась от дальнейшей борьбы.

Старт открытому чемпионату Франции на грунтовом покрытии был дан в 1891 году. В этом году турнир проводится в 125-й раз. Призовой фонд юбилейного турнира составляет 34 миллиона евро. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде - испанец Рафаэль Надаль, выигравший на Открытом чемпионате Франции рекордные 13 раз. Действующий чемпион по женской борьбе - Ига Свётек. «Ролан Гаррос» завершится 13 июня.