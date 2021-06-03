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Симоне Индзаги возглавит «Интер»

Симоне Индзаги возглавит «Интер»

Симоне Индзаги назначен новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Интер».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт нового главного тренера клуба, представляющего Милан, рассчитан на два года.

Индзаги в «Интере» заменит Антонио Конте. До этого Индзаги тренировал в Риме «Лацио», с которым начал работать в 2016 году.


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