Симоне Индзаги возглавит «Интер»

Симоне Индзаги назначен новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Интер».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт нового главного тренера клуба, представляющего Милан, рассчитан на два года.

Индзаги в «Интере» заменит Антонио Конте. До этого Индзаги тренировал в Риме «Лацио», с которым начал работать в 2016 году.