Посол Сирии рассказал об интересах страны на ПМЭФ-2021

Сирия на ПМЭФ ищет выход из американских санкций против Дамаска, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад.

"В первую очередь те экономические санкции, которые американцы используют против многих стран, мы ищем выхода из этих санкций на этом форуме", - сказал Хаддад журналистам на полях ПМЭФ.

По словам посла, на саммите можно найти решение экономических проблем в мире.

США в 2020 году расширили санкции против Сирии, в том числе усилив экономическую блокаду вступившим в силу в июне законом "Цезарь", в рамках которого под санкции попадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с САР. Подобное давление сильно ослабило национальную валюту по отношению к доллару, вызвало дефицит ряда лекарственных препаратов на внутреннем рынке и повышение цен на многие продукты питания первой необходимости, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сирия и Россия подпишут на ПМЭФ несколько соглашений, сказал посол САР в Москве Рияд Хаддад.

"Так как нам Российская Федерация оказывает постоянно помощь, сегодня будут подписаны экономические соглашения именно на уровне этого саммита. Сегодня будет подписано несколько соглашений", - сказал дипломат журналистам на полях ПМЭФ.

Он отметил, что одно из соглашений будет касаться сферы рыболовства.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.