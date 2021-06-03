АКБА Банк размещает облигации
Путем публичного предложения АКБА Банк размещает 3 000 000 (три миллиона) долларов США на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) драмов годовых купонных бездокументарных облигаций с доходностью 4,10% и 9,50% соответственно.
Срок обращения в драмах составляет 24 месяца, в долларах США - 30 месяцев.
В случае драма номинальная стоимость одной облигации составляет 100.000 (сто тысяч) драмов, а в случае доллара США - 100 (сто) долларов США.
Для приобретения облигаций инвесторы должны заполнить и представить в АКБА Банк следующие заявки:
Заявка на приобретение облигаций для физических лиц;
Заявка на приобретение драмовых облигаций;
Заявка на приобретение долларовых облигаций;
Заявка на приобретение облигаций для юридических лиц;
Заявка на приобретение драмовых облигаций;
Заявка на приобретение долларовых облигаций.
Согласно закону Республики Армения “ О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц”, денежные средства, привлеченные номинальными облигациями банка, считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов.
Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.
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