АКБА Банк размещает облигации

Путем публичного предложения АКБА Банк размещает 3 000 000 (три миллиона) долларов США на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) драмов годовых купонных бездокументарных облигаций с доходностью 4,10% и 9,50% соответственно.

Срок обращения в драмах составляет 24 месяца, в долларах США - 30 месяцев.

В случае драма номинальная стоимость одной облигации составляет 100.000 (сто тысяч) драмов, а в случае доллара США - 100 (сто) долларов США.

Для приобретения облигаций инвесторы должны заполнить и представить в АКБА Банк следующие заявки:

Заявка на приобретение облигаций для физических лиц;

Заявка на приобретение драмовых облигаций;

Заявка на приобретение долларовых облигаций;

Заявка на приобретение облигаций для юридических лиц;

Заявка на приобретение драмовых облигаций;

Заявка на приобретение долларовых облигаций.

Согласно закону Республики Армения “ О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц”, денежные средства, привлеченные номинальными облигациями банка, считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов.

Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.