Геворг Каспаров сделал прощальную запись

Бывший вратарь национальной сборной Армении по футболу Геворг Каспаров в связи с завершением карьеры сделал прощальную запись.

“Хочу поблагодарить всех тех людей, с которыми я работал в ходе своей футбольной карьеры: тренеров, своих товарищей, клубы, игроков всех возрастных сборных, болельщиков, а также и тех, кто был препятствием на моем пути, что придавало мне больше сил. Без вас я не прошел бы мой 25-летний футбольный путь. Благодарю всех!», - как передает «Арменпресс», написал вратарь.