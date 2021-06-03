Институт сыворотки Индии, крупнейший производитель вакцин в мире, обратился к властям страны за разрешением на производство вакцины против коронавируса "Спутник V". Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в индийском правительстве.

"Институт сыворотки Индии в среду подал заявление Генеральному контролеру по лекарственным средствам Индии с просьбой разрешить производство в Индии вакцины против COVID-19 "Спутник V", - сказал источник.

Также компания запросила разрешение на проведение анализов и исследований вакцины.

Ранее разрешение на использование в Индии вакцины "Спутник V" получила компания Dr. Reddy's. Из России в Индию поставлено уже три партии российской вакцины. В мае Dr. Reddy's сообщила о начале использования "Спутник V" для вакцинации населения Индии.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,4 миллиона, выздоровели более 26,3 миллиона человек, умерли более 337 тысяч, а число получающих лечение составляет 1,7 миллиона.