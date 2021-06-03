Будут решены вопросы, связанные с рассмотрением дел в судах в разумные сроки

Правительство одобрило законодательный пакет, согласно которому количество судей в Апелляционном административном суде увеличится на 3, количество судей в Гражданском апелляционном суде также на 3 и количество судей в суде по делам о банкротстве на 4. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал и. о. министра юстиции Армении Рустам Бадасян.

«Должен отметить, что увеличение бюджета предусматривает увеличение на шесть должностей судей, рассматривающих гражданские дела в суде общей юрисдикции первой инстанции. Два законодательных пакета в Конституционном суде были предназначены для увеличения количества судей до 38, что значительно снизило бы нагрузку на судей по уголовным делам, поскольку это позволило бы привлечь в суд новых специализированных судей, что повысило бы общественное доверие к судебной системе. В результате у нас будут судьи, соответствующие требованиям добропорядочности, инструментарий быстрого и объективного расследования в сферах, осуществляющих судебный контроль за коррупционным и досудебным производством.

Продолжается и внедрение инструментария электронного правосудия, что сделает судебную систему более доступной для граждан и юридических лиц, будет способствовать повышению прозрачности», - написал Бадасян.