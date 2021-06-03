В Гегаркунике, по сравнению с маем прошлого года, родилось больше детей

В медучреждениях Гегаркуникской области количество, детей, родившихся в мае 2021 года, на 39 больше, чем в мае прошлого года.

Как сообщили «Арменпресс»в Управлении по связям с общественностью и СМИ Администрации Гегаркуникской области, в мае 2021 года в медучреждениях Гегаркуникской области родилось 126 детей - 69 мальчиков и 57 девочек. 57 детей родились в роддоме Мартуни, в медицинских центрах Гавара, Севана - 27 и 24, в больнице Вардениса - 13 и в Чамбараке - 5. В мае 2019 года в медучреждениях Гегаркуникской области родилось всего 87 детей.

Хосров Хлгатян