Отчетный концерт был посвящен героям последней Арцахской войны

Отчетный концерт в музыкальной школе имени В. Саргсяна г. Севан был посвящен героям последней Арцахской войны.

Как сообщили «Арменпресс» в Администрации Севана, воспитанники разных групп и классов представили проделанную за год работу, свои успехи навыки и способности.

«Концертная программа началась с выступления хора школы, за которым последовали исполнения на фортепиано, скрипке, дудуке, на струнных и национальных инструментах.

Концертная программа была составлена со всей тщательностью, были выбраны популярные и любимые номера. Учащиеся музыкальной школы, их преподаватели и концертмейстеры представили качественное исполнение, доставив слушателям большое удовольствие.

После концерта троих учеников школы ждала церемония награждения. Артем Аветисян (педагог Гурген Бабаян, концертмейстер Лусине Исраелян) на XII музыкальном конкурсе-фестивале “Арт Мюзик” занял I место в номинации «Труба». Изабелла Арутюнян (педагог: Хосров Миракян, концертмейстер: Карине Давтян) стала обладательницей третьей премии в номинации «Флейта».

Другой ученик музыкальной школы, Артур Оганян, также занял третье место в категории «Кларнет» (педагог: Хосров Миракян, концертмейстер: Карине Давтян).

Лауреаты получили свои сертификаты и медали.

Поздравив педагогический и ученический коллектив школы с завершением очередного учебного года, представители администрации общины Севан еще раз подчеркнули значение той большой работы, которая осуществляется в учреждении, независимо от всех трудностей», - отметила секретарь Аппарата Администрации общины Севан Армине Гукасян.

Хосров Хлгатян