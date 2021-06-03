Отчетный концерт был посвящен героям последней Арцахской войны
Отчетный концерт в музыкальной школе имени В. Саргсяна г. Севан был посвящен героям последней Арцахской войны.
Как сообщили «Арменпресс» в Администрации Севана, воспитанники разных групп и классов представили проделанную за год работу, свои успехи навыки и способности.
«Концертная программа началась с выступления хора школы, за которым последовали исполнения на фортепиано, скрипке, дудуке, на струнных и национальных инструментах.
Концертная программа была составлена со всей тщательностью, были выбраны популярные и любимые номера. Учащиеся музыкальной школы, их преподаватели и концертмейстеры представили качественное исполнение, доставив слушателям большое удовольствие.
После концерта троих учеников школы ждала церемония награждения. Артем Аветисян (педагог Гурген Бабаян, концертмейстер Лусине Исраелян) на XII музыкальном конкурсе-фестивале “Арт Мюзик” занял I место в номинации «Труба». Изабелла Арутюнян (педагог: Хосров Миракян, концертмейстер: Карине Давтян) стала обладательницей третьей премии в номинации «Флейта».
Другой ученик музыкальной школы, Артур Оганян, также занял третье место в категории «Кларнет» (педагог: Хосров Миракян, концертмейстер: Карине Давтян).
Лауреаты получили свои сертификаты и медали.
Поздравив педагогический и ученический коллектив школы с завершением очередного учебного года, представители администрации общины Севан еще раз подчеркнули значение той большой работы, которая осуществляется в учреждении, независимо от всех трудностей», - отметила секретарь Аппарата Администрации общины Севан Армине Гукасян.
Хосров Хлгатян
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