Обязанности министра ИД Армении исполняет заместитель, имеющий наибольший стаж работы

14:18, 3 Հունիս, 2021

Обязанности министра иностранных дел Республики Армения исполняет заместитель министра, исполняющий обязанности дольше всех. Об этом, в ответ на вопрос «Арменпресс», сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

- Кто выполняет обязанности и. о. министра после отставки Ара Айвазяна? Сегодня в СМИ появились слухи и об отставках заместителей министров иностранных дел. Вы подтверждаете эту информацию?

- В силу закона обязанности министра исполняет замминистра, имеющий наибольший стаж работы, что не предполагает принятия отдельного правового акта. В настоящее время все заместители министра иностранных дел Республики Армения продолжают выполнять свои обязанности. Остальное мы не комментируем.