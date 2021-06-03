Обязанности министра ИД Армении исполняет заместитель, имеющий наибольший стаж работы
14:18, 3 Հունիս, 2021
Обязанности министра иностранных дел Республики Армения исполняет заместитель министра, исполняющий обязанности дольше всех. Об этом, в ответ на вопрос «Арменпресс», сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
- Кто выполняет обязанности и. о. министра после отставки Ара Айвазяна? Сегодня в СМИ появились слухи и об отставках заместителей министров иностранных дел. Вы подтверждаете эту информацию?
- В силу закона обязанности министра исполняет замминистра, имеющий наибольший стаж работы, что не предполагает принятия отдельного правового акта. В настоящее время все заместители министра иностранных дел Республики Армения продолжают выполнять свои обязанности. Остальное мы не комментируем.
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