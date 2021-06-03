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Правительство утвердило программу государственной поддержки по развитию интенсивного садоводства

Правительство утвердило программу государственной поддержки по развитию интенсивного садоводства

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, исполнительная власть утвердила программу государственной поддержки на 2022-2023 годы по развитию в Армении интенсивного садоводства, внедрению современных технологий и стимуляции производства нетрадиционных высокоценных сельскохозяйственных культур. Реализация программы позволит увеличить площадь садов в стране, улучшить качество саженцев и производимой продукции, повысить уровень интенсификации отрасли, рационально использовать земельные и водные ресурсы, предотвратить ущерб от стихийных бедствий, увеличить производство, а также увеличить объемы нетрадиционной сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью и улучшить конкурентные позиции на рынке. Целью программы является создание посредством механизмов государственной поддержки, в частности, через доступное кредитование и частичное возмещение затрат, благоприятных условий для интенсивного виноградарства, обрабатываемых с помощью современных технологий интенсивных садов, виноградников и ягодников, выращивания нетрадиционных высокоценных культур, а также строительства бассейнов, современных систем орошения и внедрения противоградовых сетей. Программа предусматривает создание интенсивного сада площадью 500 гектаров в год, средний объем инвестиций в который оценивается примерно в 15 млрд драмов (средняя стоимость 1 гектара сада через с противоградовой сетью составляет 29,8 млн драмов). В результате объемы производимых в Армении фруктов и ягод увеличатся примерно на 11,5 тыс тонн в год.

Правительство приняло решение “О введении временного запрета на экспорт ряда товаров из Республики Армения”, чтобы ограничить экспорт важных для страны товаров (кожевенное сырье), защитить местное производство и обеспечить сырьевую базу. Решение также будет способствовать деятельности обрабатывающей промышленности Армении. В случае наличия сырья для кожевенного производства в Армении будут вновь открыты кожевенные предприятия, а в случае возобновления будет создано 300-350 новых рабочих мест.

Правительство одобрило предложение об увеличении количества судей Апелляционного административного суда, Апелляционного гражданского суда и Суда по делам о банкротстве Республики Армения, а также сделало перераспределение в бюджете и внесло изменения и дополнения в одно из предыдущих решений. Планируется увеличить на 4 количество судей в Суде по делам о банкротстве, а также на 3 количество судей Апелляционного административного суда и Апелляционного гражданского суда.


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