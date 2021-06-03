КГД намерен для своих электронных систем создать мобильные приложения

Для полного перевода бумажных транзакций отношений с налогоплательщиками на электронную платформу Комитет государственных доходов разработал новые цифровые решения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Комитета государственных доходов Армении.

Инструменты отчетности созданы не только для комитета, но и для комендатуры и других ведомств.

С начала 2020 г. и до сегодняшнего дня Комитет государственных доходов проводит масштабную работу по содействию другим ведомствам. Комитет предоставляет как технические ресурсы, так и профессиональную помощь.

КГД серьезное участие принял и в программах содействия, разработанных правительством. КГД, с целью выявления реальных бенефициаров мероприятия, систематизировал информацию, полученную из других государственных структур. А программы содействия, за которые отвечает Комитет государственных доходов, полностью реализуются в электронном виде.

Программное обеспечение внедрялось и при изменениях Налогового кодекса, изменениях механизма предоплаты налога на прибыль. В результате была снижена налоговая нагрузка на бизнес, и был упрощен механизм предоплаты.

В ближайшее время комитет предложит новые решения в области информационных технологий.

Комитет государственных доходов планирует создать мобильные приложения для всех электронных систем. Новый инструментарий оцифровки позволит услуги, предоставляемые комитетом, сделать более современными и эффективными и облегчить работу налогоплательщиков.