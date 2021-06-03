Заявления для исправления неточностей в списках избирателей принимаются до 10 июня 2021 года

Граждане, в случае выявления неточностей в списках избирателей, могут обращаться в полицию до 10 июня 2021 года. Как сообщает «Арменпресс», уполномоченный орган в течение 5 дней после получения заявления, однако не позднее 11 июня, при наличии достаточных оснований, внесет в список избирателей необходимые изменения или поправки.

«В порядке и в сроки, установленные Избирательным кодексом Республики Армения, опубликованы предварительные списки избирателей предстоящих 20 июня 2021 года внеочередных выборов в Национальное собрание. Списки с возможностью скачивания опубликованы и на сайте Полиции Республики Армения www.police.am

При обнаружении неточностей в списках избирателей (в том числе и не относящихся к личности заявителя), для их устранения до 10 июня 2021 г. необходимо обратиться в уполномоченный орган, в территориальную паспортную службу или в паспортно-визовый отдел.

Уполномоченный орган в течение 5 дней после получения заявления, но не позднее 11 июня, при наличии достаточных оснований внесет в список избирателей необходимые изменения или поправки, письменно уведомив об этом заявителя», - говорится в сообщении ЦИК.