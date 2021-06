Компания Ucom представила новые пакеты голосовой услуги Level Up

Компания Ucom представила новую услугу голосовой связи: тарифные планы Level Up предоплатный и Level Up постоплатный. С новыми тарифными планами абоненты голосовой услуги Ucom получают неограниченный доступ к более чем 25 образовательным, социальным, музыкальным приложениям, а также приложениям для просмотра видео и обмена сообщениями. Кроме того, с тарифными планами Level Up 8500 и Level Up 8700 абоненты голосовой услуги Ucom смогут воспользоваться со своих смартфонов безлимитным интернетом в сети 4G +, а также получать 6000 минут для звонков во все сети Армении, а также в Арцах, США и Канаду. «Мы проанализировали коммуникационные потребности современного человека и постарались превзойти их посредством нашего нового предложения», - отметила коммерческий директор компании Ucom Арина Арустамян.

Подключившись к тарифным планам Level Up, как предоплатным, так и постоплатным, абоненты получат самое выгодное сочетание цены и качества. В частности, подключившись к предоплатному тарифному плану Level Up 1700, абоненты получат 200 минут для звонков во все сети Армении, а также в Арцах, США и Канаду, по исчерпании которых продолжат совершать безлимитные звонки внутри мобильной сети Ucom в течение 30 дней срока действия. Кроме того, абоненты предоплатного тарифного плана Level Up 1700 получат безлимитный доступ к таким известным приложениям, как Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram, Zoom, Coursera, DuoLingo, Yandex Taxi, GG, Google maps, Yandex maps, а также получат 6 ГБ высокоскоростного интернета и 200 SMS-сообщений сроком на 30 дней. Даже жители регионов, в рамках специально разработанного для них тарифного плана Level Up 1700 Региональный всего за 1700 драмов смогут безлимитно пользоваться приложениями Viber и WhatsApp, а также безлимитно общаться в TikTok, Instagram и Facebook.

«Отныне не имеет значения, каким тарифным планом Вы пользуетесь: предоплатным или постоплатным. Ucom производит революцию на рынке и – внимание: отныне Вы сможете насладиться по-настоящему безлимитным общением в самой быстрой сети Армении. Пришло время опыта нового уровня», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Примечательно, что в случае подключения к предоплатному тарифному плану Level Up 4700 и постоплатному тарифному плану Level Up 5500 абоненты не только получат вложения, предусмотренные этими тарифными планами, но также в рамках специального предложения до 30 сентября получат возможность воспользоваться со своих смартфонов безлимитным высокоскоростным интернетом в сети 4G+.