ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Благодаря всего трехчасовому перелету и беспрепятственным полетам из Дубая и Абу-Даби, Армения стала вторым «карантинным курортом» для индийцев, проживающих в ОАЭ. Как сообщает "Арменпресс", эта тема в обширной статье затронута в The National News.

После приостановки въезда туристов из Объединенных Арабских Эмиратов из Индии для предотвращения распространения Covid-19 индийские туристы выбирают Армению в качестве транзитной страны, где они только через 14 дней могут получить разрешение на въезд в ОАЭ. По их словам, стоимость проезда в Дубай из Индии через Армению, включая перелет, питание и гостиницу, не превышает 4300 дирхамов ОАЭ или 85000 индийских рупий.

Суджай Саригоммула, индиец, работающий в Дубае, говорит, что ему пришлось выбрать Армению в качестве транзитной страны, чтобы вернуться в Дубай после посещения похорон своего отца в Индии. По его словам, не менее 150 жителей Дубая провели в Армении 15-дневный обязательный карантин.

Саригоммула рассматривал Украину, Узбекистан и Москву в качестве транзитных вариантов для попадания в Дубай и в конечном итоге остановился в Армении, чтобы легко получить электронные визы.

Инженер из Абу-Даби Сушант Далаи, преодолевшая препятствия на пути к себе домой из-за Covid-19, теперь через Facebook, WhatsApp и Telegram консультирует 700 жителей ОАЭ.