Президент оргкомитета высказалась против отмены Олимпиады из-за пандемии

Против отмены или переноса сроков проведения летних Олимпийских игр в Токио выступила президент оргкомитета Игр Сейко Хасимото, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы не можем снова откладывать", - заявила она в интервью, опубликованном в четверг спортивной газетой Nikkan на волне протестов против проведения игр в связи с распространением коронавирусной инфекции, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения и обращения различных организаций.

К отмене Игр склоняется также большинство депутатов Токийской столичной ассамблеи (парламентский орган префектуры), сообщила газета Tokyo Shimbun.

Главный медицинский советник Японии Сигэру Оми заявил в среду парламентскому комитету, что в условиях нынешнего эпидемиологического состояния проведение Олимпиады "ненормально".

В мае вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной с точки зрения распространения коронавируса обстановке, благодаря подготовленному организаторами "олимпийскому пузырю" для защиты спортсменов и жителей Японии.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

Япония избежала крупномасштабного распространения коронавирусной инфекции, от которого страдают многие страны мира, однако в ходе последней волны участились случаи тяжелого протекания вызванных коронавирусом заболеваний. В Японии с начала пандемии зарегистрировано более 746 тыс. случаев заражения COVID-19 и более 13 тыс. смертей.