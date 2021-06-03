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МИД опровергает слухи о том, что замглавы МИД написали заявление об отставке

МИД опровергает слухи о том, что замглавы МИД написали заявление об отставке

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. В МИД опровергают слухи об увольнении замминистра иностранных дел. «На данный момент все заместители министра исполняют свои обязанности», - сказал «Арменпресс» начальник управления информации и общественной дипломатии МИД Сероб Беджанян.

В СМИ появилась информация о том, что замминистра иностранных дел Артак Апитонян, Авет Адонц и Армен Гевондян подали в отставку.


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