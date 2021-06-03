МИД опровергает слухи о том, что замглавы МИД написали заявление об отставке
12:08, 3 Июнь, 2021
ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. В МИД опровергают слухи об увольнении замминистра иностранных дел. «На данный момент все заместители министра исполняют свои обязанности», - сказал «Арменпресс» начальник управления информации и общественной дипломатии МИД Сероб Беджанян.
В СМИ появилась информация о том, что замминистра иностранных дел Артак Апитонян, Авет Адонц и Армен Гевондян подали в отставку.
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