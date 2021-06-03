На шесть месяцев запрещен экспорт из Армении необработанных шкур крупного рогатого скота, овец и лошадей

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство вводит временный запрет на экспорт меха крупного рогатого скота сроком на 6 месяцев. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Согласно обоснованию проекта решения, это относится к следующей продукции:

- Сырые шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или лошадей (свежие или соленые, сушеные, золы, тертые или консервированные иным способом, но не дубленые, пергаментные или подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покрытием или без покрытия;

- Необработанная шкура овец или ягнят (свежая или соленая, сушеная, зола, тертая или консервированная иным способом, но не очищенная, необрезанная или подвергнутая дальнейшей обработке), шерстяные или не шерстяные, дублированные или недублированные;

- Прочие необработанные меха (свежие или соленые, сушеные, зольные, тертые или консервированные иным образом, но не дубленные, неглазурованные или подвергнутые дальнейшей обработке), с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные;

Заместитель министра экономики Аваг Аванесян отметил, что решение обусловлено необходимостью ограничить экспорт важных для Армении товаров (кожевенное сырье), защитить местное производство, обеспечить сырьем, а также стимулировать деятельность обрабатывающей промышленности Армении. .

«Правительство Армении предпринимает активные шаги по переработке вторичного сырья на месте, чтобы дать возможность местным промышленным предприятиям развивать собственное производство с использованием кожевенного сырья», - сказал Аванесян.

Согласно обоснованию, в настоящее время местные промышленные предприятия, осуществляющие переработку кожи в Армении, имеют спрос на кожевенное сырье, возможности сырьевой базы используются еще не полностью.

Исследования показывают, что в условиях ограниченного экспорта сырья, при снижении объемов сырья на внутреннем рынке на 1%, при наличии у производителей соответствующего качества, объемы производства кожи, обуви увеличиваются примерно на 16,1%, прибыль от обувного производства - соответственно на 29,7%, доходы государственного бюджета на 5,9%. В случае наличия сырья для производства кожи в Армении будут вновь открыты кожевенные предприятия, в случае открытия будет создано 300-350 новых рабочих мест.

По данным Комитета государственных доходов Армении, в 2020 году из республики было экспортировано около 50,9 тысячи необработанных шкур крупного рогатого скота таможенной стоимостью около 259,6 тыс. долларов США, что на 50,5% ниже, чем в 2019 г. Основными экспортными рынками являются Турция и Исламская Республика Иран.

В 2020 году из республики было вывезено около 0,8 тысячи единиц сырого бараньего меха и меха ягнят, таможенной стоимостью 3,3 тыс. долларов США, что на 70,0% больше, чем в 2019 г. Основные экспортные рынки - Российская Федерация и Италия.

По данным Статкомитета РА, в 2020 году кожевенное производство в стране (дубление, отделка: производство натуральной кожи) осуществлялось 39 предприятиями. Объем производства в 2020 году составил 126,6 млн драмов, что в 7,7 раза больше, чем в 2019 году. Продажи составили 201,1 млн драмов, увеличившись, по сравнению с 2019 годом в 13,8 раза.

В настоящее время на территории ОАО «Каши» действует компания Ar-Leather/ARMA, производственные мощности которой составляют переработку 6000 тонн коровьей шкуры и 500 тысяч овечьих шкур в год. В настоящее время компания занимается ввозом оборудования из Аргентины и Италии и планирует создать до 150 рабочих мест.

При отсутствии местного вторичного сырья последним придется полностью или частично прекратить свою производственную деятельность.

Принятие этого законопроекта позволит в рамках законодательства ЕАЭС ввести ограничения на экспорт таких товаров, обработка которых на месте будет способствовать защите и безопасности страны.