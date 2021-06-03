Подтверждено 108 новых случаев коронавируса, 235 человек выздоровели

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 3 июня в Армении подтверждено 108 новых случаев заболевания коронавирусом, 235 граждан выздоровели, двое скончались. За один день было проведено 2856 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 093 012.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Подтверждено 222 978 случаев заболевания коронавирусом, из которых 213 813 вылечены, а 4448 умерли. От коронавируса в настоящее время лечатся 3631 пациент.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания. Всего таких дел 1086.

Решением правительства РА от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.