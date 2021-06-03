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С 27 мая по 2 июня на территории Армении зарегистрировано 1 землетрясение магнитудой 2-3 балла и более

С 27 мая по 2 июня на территории Армении зарегистрировано 1 землетрясение магнитудой 2-3 балла и более

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. С 27 мая по 2 июня 2021 года сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС было зарегистрировано 1 землетрясение магнитудой 2-3 на территории Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», Территориальная служба сейсмической защиты МЧС РА сообщает, что 31 мая в Армении, в 8 км к востоку от села Шоржа, произошло землетрясение силой 2-3 балла.

В регионе зарегистрировано 3 землетрясения магнитудой 3 балла. В частности, 27 мая в Иране, в 30 км к северо-востоку от города Маку, с магнитудой 4 балла, в зоне грузино-армянской границы, в 28 км к юго-западу от города Дманиси, с магнитудой 3 балла. 28 мая землетрясение силой 3 балла было зарегистрировано в приграничной зоне Грузии и Армении, в 27 км к юго-западу от Дманиси.


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