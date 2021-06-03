Католикос всех армян отбыл в Сюник и Арцах

ЭЧМИАДЗИН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Святейший Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II в сопровождении делегации духовенства 3 июня совершил патриархальный визит в Сюникскую область, после чего отправится в Арцах. Вместе с Его Святейшеством в Арцах отправился президент Всеармянского благотворительного союза Перч Седракян .

Как сообщили «Арменпресс» из информационной системы Первопрестольного престола, во время визита в Сюник в церкви Святого Григория Просветителя в Горисе запланирована республиканская церемония пожеланий.

Его Святейшество воздаст свое почтение в военном пантеоне, чтобы помолиться за мир душ павших героев отечества.

На этот же день запланировано посещение общины Шурнух.