Села Шикаох, Ужанис, Баргушат, Хдранц, Срашен Сюника получили мотоблоки и сенокосилки

Правительство приграничным селам Шикахох, Ужанис, Баргушат, Хдранц, Срашен Сюникской области предоставило около 40 сельскохозяйственных мотоблоков и сенокосилок. Как сообщает «Арменпресс», программу реализует созданная правительством Межведомственная рабочая группа по вопросам Сюника.

Руководитель Межведомственной рабочей группы по вопросам Сюника, советник премьер-министра Роберт Гукасян сообщил, что межведомственная рабочая группа посетила приграничные села Сюникской области, чтобы создать базу данных, чтобы понять, какие проблемы стоят перед сельчанами. По словам Гукасяна, у них уже есть определенное представление о сельскохозяйственном будущем Сюникской области.

«Мы думаем, что селам будет предоставлено до тысячи единиц сельхозтехники, мы идут расчеты. В селах Гориса и Капана мы больше сосредоточимся на развитии садоводства. Мы делаем упор на укрепление индивидуальных хозяйств, фермы надо превратить в перерабатывающую производственную экономику. Нам нужно посредничать, чтобы они заключали с компаниями долгосрочные контракты, на основании которых житель будет уверен, что любой посевной урожай, посеянный в его саду или на его участке, будет продан. «Это проблема для всех нас в Армении. Думаю, мы уже достигли решения. В Сюнике есть несколько перерабатывающих организаций, которые мы пригласим, обсудим и предложим решения проблемы в рамках заседания межведомственной рабочая группа по вопросам Сюника», - сказал Гукасян.

По словам руководителя Межведомственной рабочей группы, занимающейся вопросами Сюника, эта сельхозтехника поможет обработать и использовать наклонные земли.

«В конце концов, сельчанин освободится от лопаты и кирки, и это, думаю, необходимо, чтобы жители наших сельских населенных пунктов, наконец, смогли избавиться от них. Если мы говорим о малом бизнеса, нам нужна механизация.

Техника предоставляется семьям, постоянно проживающим в селе. Эта программа не предусмотрена для тех, которые время от времени приезжают в село. Если будут люди, которые захотят постоянно жить в этих селах, мы с любовью обсудим все и предоставим им эту технику», - отметил Гукасян.

Наре Казарян, глава администрации села Шикаох с населением в 160 человек, предоставленную правительством сельскохозяйственную технику считает необходимой помощью для жителей села.

«Это поможет облегчить работу сельчан. Мотоблоки розданы по одному на каждые 4-5 семей. Распределение производилось сельскими жителями, они сами решали, с кем удобнее будет работать. Этой сельхозтехникой будет возделано около 25 га приусадебных участков. Жители села говорят, что на них в основном будут выращивать картофель», - сказал Казарян.

Грант Маргарян, житель села Шикаох, специалист по эксплуатации и ремонту мотоблоков, сказал, что мотоциклы значительно облегчат их работу.

Межведомственная рабочая группа по вопросам Сюника продолжит посещения населенных пунктов области, встречаться с жителями, выслушивать их вопросы и решать проблемы. Межведомственная рабочая группа регулярно в одном из поселков Сюника созывает встречи для обсуждения вопросов, поднимаемых сельчанами, а также вопросов безопасности.